Toscani, fotografo: «A Liverpool può accadere ‘interata’. Vi spiego cos’è»

L’Inter domani vola a Liverpool alla ricerca dell’impresa ad Anfield. Uno stadio sempre difficile in cui giocare con i nerazzurri che devono ribaltare lo 0-2 di San Siro in favore dei Reds. Intanto però, Oliviero Toscani, fotografo di fama mondiale e tifoso interista, analizza il momento.

INTERATA – L‘Inter vuole provare a scrivere la storia ad Anfield contro il Liverpool. I nerazzurri hanno bisogno di ribaltare lo 0-2 dell’andata in favore della squadra di Klopp. Intanto, Oliviero Toscani, fotografo di fama mondiale e interista, analizza così l’andamento della squadra in un’intervista a Sky Sport. «L’Inter è una fuorilegge, tutte le altre squadre giocano per vincere. L’Inter nel tempo che vince o perde fa succedere delle cose sorprendenti, anzi, molte volte, vince perdendo e perde vincendo. Mi piace questa sua capacità di sorprendere. Non so. I giocatori sono quelli, l’Inter sono 3/4 non italiani, sono internazionali. Io dico che l’Inter potrebbe fare un’Interata, ovvero sconvolgere tutto, e domani ci sta che avvenga un’Interata e vinca 4-0. L’Inter permette l’immaginazione estrema».

Fonte: Sky Sport