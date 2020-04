Torricelli: “Tifavo Inter, ma senza la Juventus non...

Torricelli: “Tifavo Inter, ma senza la Juventus non avrei vinto un c…”

Condividi questo articolo

Intervenuto in una videochat del portale bianconero Juventibus, l’ex terzino Moreno Torricelli ha svelato un curioso retroscena, ovvero la sua fede per i colori dell’Inter. Salvo poi ringraziare – a modo suo – la Juventus.

FEDE CALCISTICA – Moreno Torricelli, terzino della Juventus degli anni ’90 arrivato direttamente a Torino dalla Serie D, ha rivelato un curioso retroscena. Da ragazzo, infatti, l’ex giocatore bianconero tifava gli odiati rivali dei torinesi, ossia l’Inter. Una fede cambiata poi grazie al passaggio proprio alla squadra allenata al tempo da Giovanni Trapattoni. Queste le sue parole, con dei ringraziamenti – per così dire – particolari: «Io nasco interista, ma poi dico sempre che è un bene che sia arrivata la Juventus, se no non vincevo un ca…».