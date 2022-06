Torricelli: «Addio Chiellini? Bastoni forte ma serve anche più esperienza»

Moreno Torricelli, su Tmw radio, ha parlato dell’addio in Nazionale di Chiellini e dell’eredità lasciata a Bastoni. Secondo l’ex difensore, oltre al difensore dell’Inter serve anche maggior esperienza

CHIUSA EPOCA − Torricelli sull’addio di Chiellini in Nazionale con il difensore dell’Inter Bastoni pronto a prenderne il posto: «Sicuramente l’addio di Chiellini è pesante anche perché chiude un’epoca e chiude probabilmente la tradizione di quei marcatori molto molto duri. Adesso come giovane difensore molto forte mi viene in mente Bastoni. Comunque serve anche qualche giocatore di una certa esperienza che faccia capire l’importanza della maglia azzurra. Bonucci, credo, che da solo non ci riesca».