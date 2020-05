Torres (Pres. Getafe): “UEFA sta pensando a cambio data per Inter-Getafe”

Angel Torres, presidente del Getafe, intervenuto su Onda Cero, ha parlato della sfida tra gli spagnoli e l’Inter in Europa League. Secondo quanto riferito dal presidente della squadra spagnola, esiste la possibilità che l’UEFA trovi una nuova data per la sfida.

IPOTESI – Queste le parole di Angel Torres: «Iniziare la Liga il 12 giugno e finire il 19 luglio ci darebbe una lunga pausa prima di giocare l’Europa League il 2 e 3 agosto. Rimangono solo Siviglia-Roma e Inter-Getafe per l’andata degli ottavi. L’UEFA sta pensando di cambiare la data, anche perché poi ci sono quarti e semifinali. Che si possano giocare in campo neutro e in gara secca lo vedremo il 17 giugno, è un’ipotesi. Non sarebbe logico giocare gli ottavi così, perché si è iniziato con un sistema e non sarebbe uguale, a meno che non peggiori nuovamente la situazione in Italia e in Spagna. Manca ancora molto tempo, però è chiaro che sia preoccupante. Adesso vediamo di completare la Liga, che era il nostro obiettivo, poi penseremo all’Europa League. Sarebbe pessimo finire la Liga il 19 luglio e doverci allenare due settimane senza giocare, peraltro con alte temperature: si tratterebbe di un qualcosa di noioso. La situazione però è complicata, quindi bisogna adattarsi».