Torres (Pres. Getafe): “Quando rifiutai di giocare a Milano contro l’Inter…”

Ángel Torres, presidente del Getafe, ha parlato ai microfoni della radio spagnola Onda Cero, tornando sul momento in cui con la sua squadra decise di non andare a Milano per giocare gli ottavi di finale di Europa League contro l’Inter a causa dell’emergenza Coronavirus.

DECISIONE FORTE – Ángel Torres, presidente del Getafe avversario dell’Inter in Europa League, è tornato a parlare della decisione di febbraio di non volare a Milano per giocare gli ottavi di finale a causa dell’emergenza Coronavirus: «Nessuno capisce cos’abbia fatto la federazione perché nessuno ha chiesto la loro opinione. Il Presidente della UEFA ha dichiarato che chi non avrebbe terminato i propri campionati, non avrebbe potuto giocare nelle competizioni europee. Quando mi rifiutai di andare a giocare a Milano per l’Europa sia la UEFA che l’Inter mi fecero i complimenti. Gli unici a non farmeli fu la federazione spagnola».