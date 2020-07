Torres (pres. Getafe): “Un altro giocatore fuori con l’Inter. Rinvio scelta mia”

Torres, presidente del Getafe, ha parlato a Radio Marca e annunciato l’assenza di un altro giocatore mercoledì contro l’Inter in Europa League. Si tratta del centrocampista nigeriano Etebo, arrivato a gennaio in prestito dallo Stoke City e autore di undici presenze fra Liga e Copa del Rey.

UNO MENO – Angel Torres, presidente del Getafe, torna sul rinvio della partita con l’Inter di marzo: «Ho deciso senza consultare nessuno, per non compromettere la salute di tutti. Avevo detto a Javier Tebas (presidente La Liga, ndr) che la decisione nostra era quella di non viaggiare in Italia, nessuno mi ha dato dei consigli. La decisione era del Getafe e l’ho presa io, Angel Torres: credo che abbiamo fatto una scelta difficile, ma che poi si è rivelata giusta. Abbiamo sessantotto persone come gruppo squadra, ogni volta che viaggiamo dobbiamo fare delle prove ogni quarantotto ore. Firmerei ogni anno per finire ottavo e arrivare agli ottavi di finale di Europa League contro l’Inter. Se la eliminiamo abbiamo ottime possibilità di vincere la coppa. A Oghenekaro Etebo è morto il padre, in più ha avuto un figlio. Abbiamo avuto l’OK per farlo entrare nel paese, ma non può uscire. Dovrà rimanere fermo per quindici giorni, non sarà a disposizione per Inter-Getafe».