Torrent (all. Monterrey): «Studiato Inter e Chivu! Noi giochiamo veloce»

Domènec Torrent, allenatore del Monterrey, ha presentato la sfida contro l’Inter del Mondiale per Club. Il tecnico spagnolo ha affrontato il tema sotto vari punti di vista.

IL RAGIONAMENTO – Domènec Torrent si è pronunciato a RG La Deportiva in vista del primo match del Mondiale per Club tra il suo Monterrey e l’Inter. L’allenatore spagnolo ha mostrato di aver studiato in maniera approfondita sia i nerazzurri sia il tecnico rumeno Cristian Chivu, con l’indicazione dell’approccio che la sua squadra non dovrà far mancare: «Il nostro stile sarà quello di avere un buon controllo di palla, un forte pressing sui calci di punizione e difendere bene. Abbiamo visto giocare Inter e Parma, così da poter acquisire informazioni sull’avversario. Non ci riteniamo migliori di nessuno, ma siamo consapevoli dell’importanza di lavorare per conoscere gli avversari, sapere dove possono farci male e altro ancora. Ciò non ci garantisce la vittoria, ma almeno ci consente di sapere potrebbe accadere in campo».

Torrent in vista di Monterrey-Inter

LO STILE – Torrent ha poi proseguito: «La squadra dovrà essere pronta a capire come si evolverà la partita. Sappiamo che ci sono fasi diverse, ma a me piace attaccare velocemente con le ali profonde. Il mio stile è di attaccare velocemente, muovere rapidamente i giocatori in modo che trovino gli spazi al momento giusto».