Torrent (all. Monterrey): «Siamo pronti per giocare contro l’Inter!»

Domenec Torrent, allenatore del Monterrey, ha già parlato in conferenza stampa a poche ore dalla sfida contro l’Inter al Mondiale per Club. L’intervento di seguito.

CONFERENZA STAMPA – Domenec Torrent ha aperto così al match tra il suo Monterrey e l’Inter al Mondiale per Club: «Già ho in mente l’undici che scenderà in campo contro l’Inter. Credo che i giocatori stiano interpretando e lavorando molto bene con le mie idee. Stiamo cercando di utilizzare il mio stile di gioco, non saremo magari al massimo delle nostre possibilità ma siamo pronti per la partita contro l’Inter e per il Mondiale per Club. Torrent, il nuovo portiere? Santiago Mele non è arrivato, ha avuto problemi con i visti. Spero arrivi domani mattina, ma ci sono i suoi compagni. Lo sostituiremo tranquillamente, per la porta sceglierà Esteban Andrada o Luis Mochis Cardenas. Torrent, che ruolo ha Sergio Ramos? Sergio Ramos fa parte della storia del calcio, è competitivo e professionale. Sarà a disposizione e giocherà, è un leader ed ha l’anima di un leader. Aiuterà i giovani, li farà sentire meglio e avrà una parola per tutti durante la partita. Rimane un esempio dentro e fuori dal campo, anche negli allenamenti. Lo stesso è per Sergio Canales o Hector Moreno, che ha giocato 4 Mondiali con il Messico. Abbiamo molti giocatori di esperienza, è molto importante così come i suoi compagni»