Torreira: “Sanchez grande giocatore per Arsenal e Cile. Attualmente…”

Condividi questo articolo

Lucas Torreira, centrocampista dell’Arsenal, ha parlato all’emittente cilena CDF di Alexis Sanchez – giocatore del Manchester United ancora in prestito all’Inter – e della sua carriera nella squadra londinese.

CARRIERA IMPORTANTE – Lucas Torreira, centrocampista dell’Arsenal, ha parlato di Alexis Sanchez, una delle icone dei Gunners e attuale attaccante dell’Inter in prestito dal Manchester United: «È un giocatore che ha fatto benissimo nella sua carriera all’Arsenal, sono qui da poco ma già me lo hanno detto in molti. Un professionista, giocatore bravissimo che milita in una squadra importante come il Manchester United e anche importante per la Nazionale cilena, che ha anche vinto due Copa America. Tutti i cileni sono contenti di un giocatore così e sperano che possa giocare il più a lungo possibile nella Nazionale».

Fonte: CDF.cl