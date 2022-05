Torreira non ha dubbi: «Speciale il gol all’Inter, soprattutto per la loro forza»

Torreira ha giocato la sua ultima in stagione con la maglia della Fiorentina in Serie A. Cinque gol fatti, tra cui uno all’Inter a San Siro. Il suo pensiero sul significato di quella rete

GOL PIÙ IMPORTANTE − Torreira non ha dubbi su quale sia sta la rete più bella in quest’ultima stagione: «Forse il più bello è stato quello segnato all’Inter a Milano, quando mi infilati tra Barella e D’Ambrosio su cross di Nico Gonzalez, segnando come fossi un centravanti. È quello il più speciale perché è stato il primo fuori casa, e soprattutto per averlo fatto a San Siro, la Scala del calcio. E ovviamente per la forza del rivale, quell’Inter che era campione in carica. È stato un gol importante, con un gran significato».

Fonte: Fanpage − Antonio Moschella