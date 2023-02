Toro scatenato, la frase di Lautaro Martinez rivolta a Chiffi – TS

Lautaro Martinez è stato pizzicato dalle telecamere dopo la sostituzione nel match contro l’Atalanta mentre ha sbottato contro l’arbitro Chiffi.

RABBIA – Lautaro Martinez ha dato modo di farsi conoscere negli anni. Considerati i tanti gialli che prendeva, ha lavorato sulla rabbia soprattutto sul campo. Nel match contro l’Atalanta non è però riuscito a trattenersi dopo la sostituzione. Secondo quanto riporta Tuttosport, Lautaro se la sarebbe presa con Chiffi, arbitro della gara: «Fischiano tutto qua a San Siro…Vai alla Juventus». Una chiara dimostrazione che non fosse d’accordo con le decisioni del direttore di gara.

GIALLO – Come si è visto anche dalla televisione, Lautaro Martinez è stato ammonito per proteste. Uscito dal campo proprio per il giallo quelle sono state le sue parole. Il quotidiano ha raccontato l’episodio: «Una telecamera ha ripreso l’uscita dal campo di Lautaro. Quando Inzaghi lo ha tolto dato il giallo e il fatto che non smetteva di protestare con Chiffi. L’argentino è scoppiato dopo un angolo non dato, la rabbia però era salita nel corso della gara». La scelta di Inzaghi di sostituire sempre gli ammoniti è stata fondamentale in questo caso.

Fonte: Tuttosport – Sandro Bocchio