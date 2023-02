Torino, voglia d’Europa! In Coppa Italia i granata tifano…Inter! Il motivo – TS

Il Torino è al settimo posto in Serie A ed è in lotta per un posto nelle Coppe Europee. Secondo l’edizione odierna di Tuttosport, per aprire uno spiraglio per i preliminari di Conference League i granata sperano in un successo dell’Inter in Coppa Italia

TIFO – Il 7° posto in classifica in Serie A, attualmente occupato dal Torino di Juric, potrebbe essere lo spiraglio per l’accesso ai preliminari di Conference. Questo accadrà se sarà l’Inter (2ª in classifica in A) a vincere la Coppa Italia Ma se a trionfare sarà una squadra piazzatasi non nelle prime 6 posizioni, allora il 7° posto nulla varrà per la Conference, manifestazione a cui parteciperebbe, in quel caso, la sesta classificata in campionato. Le semifinali (da fine aprile) prevedono le sfide tra l’Inter e la Juventus e tra la Fiorentina e la Cremonese. Allo stato attuale, quindi, i granata sono costretti a “tifare” per i nerazzurri. In caso di successo bianconero nella competizione, invece, bisognerà attendere l’iter della giustizia sportiva e le decisioni dell’UEFA sulla questione.

Fonte: Tuttosport – m.bon