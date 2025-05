Torino-Venezia, Vlasic risponde a Perez! Solo pari all’Olimpico

Finisce in parità la sfida tra Torino e Venezia, valida per la 35ª giornata di Serie A. Allo Stadio Olimpico Grande Torino, le due squadre si sono affrontate in una partita combattuta, chiusa sull’1-1.

SOLO PARI – Un pareggio, quello tra Torino e Venezia, che per certi versi, racconta bene l’andamento del match: i granata più propositivi, il Venezia compatto e cinico nel colpire alla prima vera occasione. La partita si è sbloccata al 36’, quando Kike Pérez ha portato in vantaggio i lagunari con un destro preciso, su assist di Gytkjær. Il Torino, inizialmente frastornato, ha faticato a reagire, sbattendo contro l’organizzazione difensiva del Venezia. Solo nella ripresa i granata hanno aumentato i giri del motore, trovando maggiore fluidità e occasioni da gol.

RIPRESA – Il momento chiave del secondo tempo è arrivato al 75’, quando l’allenatore del Torino, Paolo Vanoli, ha accusato un lieve malore a bordo campo. Soccorso dallo staff medico, si è ripreso rapidamente, ricevendo l’applauso dello stadio e l’abbraccio di Eusebio Di Francesco, tecnico avversario. Una scena che ha commosso e rasserenato l’ambiente. Appena due minuti dopo, al 77’, il Torino ha ottenuto un calcio di rigore per un fallo di mano in area di Idzes, confermato dal VAR. Nikola Vlasic si è presentato sul dischetto e ha firmato l’1-1, pareggiando i conti. Ma la sfida termina in pareggio, anche dopo i 7 minuti di recuperi concessi dall’arbitro.