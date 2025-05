Torino-Venezia, attimi di apprensione per Vanoli: piccolo malore. Poi la buona notizia

Momenti di tensione allo Stadio Olimpico Grande Torino durante la sfida tra i granata e il Venezia, valida per la 35ª giornata di Serie A. Al minuto 75, quando il Torino era ancora sotto di un gol, l’allenatore Paolo Vanoli ha accusato un piccolo malore a bordo campo.

ATTIMI DI TENSIONE – Paura per Paolo Vanoli, il tecnico si è accasciato a terra, costringendo lo staff medico del club a un rapido intervento. Fortunatamente, dopo pochi minuti, le sue condizioni sono apparse stabili: Vanoli si è rialzato con l’aiuto dei sanitari e ha rassicurato tutti con un gesto distensivo e sorridente. La scena che ha commosso tifosi e addetti ai lavori è arrivata poco dopo: l’abbraccio con Eusebio Di Francesco, allenatore del Venezia, testimone della vicenda. Un gesto spontaneo e sincero, che ha regalato un momento di grande sportività e umanità in un contesto agonistico spesso teso.

Dopo la ripresa del gioco, il gol del Torino!

BUONA NOTIZIA – Curiosamente, pochi minuti dopo l’accaduto, il Torino ha trovato il gol del pareggio grazie a un rigore trasformato da Nikola Vlasic al 77′, riaccendendo le speranze dei granata. L’episodio sembra aver dato una scossa alla squadra, che fino a quel momento faticava a imporsi sul piano del gioco. Vanoli, ex tecnico del Venezia, guiderà il Torino nel prossimo match contro l’Inter, attualmente previsto dopo la gara dei nerazzurri contro il Verona in programma sabato. Le sue condizioni non sembrano destare preoccupazione, ma il club monitorerà la situazione con attenzione.