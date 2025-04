Il Torino spreca e sbaglia, Elmas risolve: il Verona ottiene un punto!

Il Torino spreca la chance del vantaggio su rigore e poco subisce la rete del Verona. Immediata, però, la reazione granata col gol di Elmas che decide l’1-1 finale all’Olimpico.

PRIMA FRAZIONE – In contemporanea con Empoli-Cagliari, scendono in campo anche Torino e Verona per la gara della trentunesima giornata. All’Olimpico i padroni di casa dettano il gioco, ma non riescono a creare grosse occasioni da gol. È la squadra ospite, infatti, ad avvicinarsi maggiormente al vantaggio nel primo tempo. Già al 4′ l’Hellas si rende pericoloso in attacco con la conclusione di Mosquera che termina di pochissimo fuori dalla porta. Al 36′ ci prova anche Bernede ma anche in questo caso il pallone sul secondo palo sfila fuori.

Torino-Verona 1-1

DOPO L’INTERVALLO – La sfida si accende nel secondo tempo, anche grazie al calcio di rigore ottenuto dal Torino al 61′. Tutto nasce dal tocco di mano di Sarr in area dopo il calcio d’angolo battuto dagli avversari: l’arbitro consulta il VAR e assegna il penalty. Adams, che parte dal dischetto, non sfrutta la chance e si fa parare il tiro da Montipò. Al 64, poi, Sarr si fa perdonare per il precedente errore e segna il vantaggio del Verona: colpevole Milinkovic, troppo debole sulla pressione dello svedese che, contrastandolo, mette direttamente il pallone dentro. Al 67′, però, il Torino pareggia immediatamente i conti: Elmas sfrutta lo scambio con Vlasic e mira al secondo palo sfondando la rete. All’86, poi, i granata restano in dieci: l’arbitro estrare il cartellino rosso nei confronti di Ricci dopo un intervento a gamba testa su Ajayi. Poche chance nei minuti di recupero della gara, che termina sul risultato definitivo di 1-1.