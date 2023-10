Torino, sfida all’Inter dopo la sosta! Juric al lavoro su due aspetti – TS

Torino ed Inter si sfideranno sabato 21 ottobre, dopo la sosta per le Nazionali. In casa granata, secondo Tuttosport, si lavora su alcuni aspetti

SFIDA – Il Torino, reduce dalla sconfitta nel derby contro la Juventus, dopo la sosta sfiderà l’Inter. Durante le pausa per gli impegni per le nazionali, secondo Tuttosport, Juric lavorerà per far tornare compatto lo spogliatoio, incrinatosi per i risultati ed alcuni conflitti verbali fra il tecnico ed alcuni calciatori. Si lavorerà, spiega il quotidiano, anche sulle palle inattive e Juric proverà a cercare delle soluzioni che possano rendere il Torino più pericoloso in fase offensiva.

Fonte: Tuttosport – Giovanni Tosco