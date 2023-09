Torino sbanca Salerno, Radonjic con una doppietta decida la partita

Il Torino vince la seconda partita consecutiva, questa volta in casa della Salernitana: termina 0-3 la sfida appena conclusa allo Stadio Arechi. Decisiva la doppietta di Nemanja Radonjic.

VITTORIA FACILE – Il Torino vince 0-3 in casa della Salernitana, grazie soprattutto alla doppietta di Nemanja Radonjic. Ma non è il solo ad andare a segno: al 15′, infatti, sblocca le marcature il capitano Alessandro Buongiorno. Dopodiché, il trequartista serbo sale in cattedra e decide letteralmente la partita segnando una doppietta (un gol per tempo), sfiorando anche il terzo gol, annullato dal VAR per fuorigioco. In campo da titolare anche l’ex Raoul Bellanova schierato sulla fascia destra, ammonito e autore dell’assist per il terzo gol granata.