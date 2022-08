Torino, per Miranchuck lungo stop. Sfida con l’Inter a forte rischio – TS

Brutte notizie per Ivan Juric. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, per Alexey Miranchuck si teme un lungo stop. Il russo dovrebbe saltare la sfida contro l’Inter

STOP – Non arrivano buone notizie dall’infermeria per Ivan Juric. Per Alexey Miranchuck, neo-acquisto dei granata, si teme un lungo stop: il centrocampista si è sottoposto ieri ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato una lesione fra primo e secondo grado del bicipite femorale della coscia destra. Tradotto, non meno di 40 giorni di stop. Tradotto: il russo, con molta probabilità, non sarà a disposizione del tecnico granata per la sfida contro l’Inter in programma, ad oggi, l’11 settembre.

Fonte: Tuttosport – Daniele Galosso