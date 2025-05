Torino-Inter, Vanoli recupera un titolare. Un dubbio in difesa – TS

Torino-Inter si disputerà domenica 11 maggio alle ore 18 allo Stadio Grande Torino: di seguito le ultime novità in casa granata.

IL PUNTO – Torino-Inter è un match valido per la terzultima giornata del Campionato di Serie A. La compagine granata arriva alla sfida dopo il pareggio casalingo contro il Venezia con 1-1, seguito alla sconfitta esterna con il Napoli per 0-2. Per l’incontro, la squadra di Paolo Vanoli recupera un calciatore importante per gli equilibri del suo centrocampo. Il riferimento è a Karol Linetty, perno centrale della compagine che affronterà l’Inter domenica. Il suo recupero è già definito, stante il rientro in gruppo del centrocampista polacco negli ultimi giorni.

Torino-Inter, uno è il dubbio principale per Vanoli

MANCATA CERTEZZA – Per Torino-Inter non ce la farà Samuele Ricci, il quale sta ancora svolgendo dei lavori differenziati a causa del problema avvertito dall’italiano al rotuleo del ginocchio sinistro. Incerta, invece, la presenza di Marcus Pedersen, vittima di una pallonata negli allenamenti di ieri, mercoledì 7 maggio. La situazione è in divenire, con il terzino granata che proverà il rientro in vista del match di Serie A con la squadra di Simone Inzaghi. Le condizioni del difensore classe 2000 saranno rivalutate nella giornata di oggi.

Fonte: Paolo Pirisi – TuttoSport