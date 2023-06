Torino-Inter, pagelle: tutti promossi! Handanovic e Cordaz da 7 – CdS

L’Inter ha vinto con il Torino all’ultima di Serie A (vedi articolo). Il Corriere dello Sport, con le sue pagelle, promuove tutti sulla sponda nerazzurra. 7 per Handanovic, Cordaz, Brozovic e De Vrij.

TUTTI PROMOSSI − Ancora non è chiaro se quella di ieri contro il Torino sia stata l’ultima partita con la maglia dell’Inter per Samir Handanovic, ma di sicuro c’è il 7 in pagella per la sua prestazione. Il Corriere dello Sport, infatti, non ha avuto dubbi e ha premiato con lo stesso voto anche Alex Cordaz che sul finale ha salvato il risultato con una gran parata. Altri due 7 sono stati assegnati, uno a Marcelo Brozovic (vedi articolo), autore del gol della vittoria. E l’altro a Stefan De Vrij, soprattutto per aver annullato la pericolosità di Sanabria. D’altro canto, tutti sono stati promossi e con ottimi voti in casa Inter. Anche Simone Inzaghi: 6.5 per il tecnico nerazzurro.

Fonte: Corriere dello Sport – Nicola Balice