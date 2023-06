Torino-Inter, all’Olimpico le prove generali per Istanbul

Torino-Inter chiude la Serie A 2022-2023 della squadra di Inzaghi alle 18.30. Non c’è più molto in palio, ma bisogna arrivare pronti a Istanbul preparandosi oggi.

PASSAGGIO DI CONSEGNE – Torino-Inter non ha obiettivi reali di classifica, ma un motivo per fare bene questi ultimi novanta minuti di Serie A c’è. È la necessità di arrivare al meglio all’appuntamento clou della stagione, la finale di Istanbul di sabato prossimo col Manchester City. L’Inter ha fatto il suo, anche in maniera egregia per come si era messa la situazione un mese e mezzo fa, chiudendo il discorso della prossima Champions League con una giornata d’anticipo. Ora può tenere le energie per la finalissima, ma dando comunque un po’ di rodaggio a chi dovrà scendere in campo all’Ataturk fra sette giorni. E sarà partita vera, perché il Torino (dopo la vittoria di ieri della Fiorentina), cerca un successo per l’ottavo posto che potrebbe valere l’Europa.

I CAMBI – L’Inter va a Torino con una formazione alternativa e alcuni punti fermi. Possibile ultima in nerazzurro per Samir Handanovic, che oggi prenderà Ivan Ramiro Cordoba nella top-10 dei più presenti nella storia del club. Dovrebbe rifiatare Nicolò Barella, con Roberto Gagliardini di rientro dalla squalifica e al passo d’addio. A sinistra Robin Gosens, i cui gol contro Barcellona e Lazio hanno cambiato in meglio la stagione. Poi l’indicazione dell’attaccante, con anche il Primavera Dennis Curatolo in corsa per l’esordio (ma sono favoriti Romelu Lukaku e Lautaro Martinez). Nel Torino Ivan Juric non recupera Nemanja Radonjic e l’ex Valentino Lazaro, ma per il resto ha tutti i migliori (vedi articolo). Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 17 il vero countdown a Torino-Inter: collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming (vedi articolo).