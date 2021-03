Torino-Inter: i nerazzurri lavorano (col sorriso) in vista di domenica

Inter-Genoa, copyright Inter-news.it, foto Tommaso Fimiano

Le foto dell’allenamento odierno della formazione di Antonio Conte, a pochi giorni da Torino-Inter. Ecco gli scatti migliori della seduta odierna

FATICA E SORRISI – “Prosegue la preparazione della squadra di Antonio Conte in vista di Torino-Inter, match valido per la ventisettesima giornata di Serie A 2020/21, in programma domenica 14 marzo allo stadio Olimpico Grande Torino con fischio d’inizio alle 15. I nerazzurri arrivano alla sfida a quota 62 punti in classifica con il miglior attacco della competizione (63 gol fatti) e la seconda milglior difesa (25 reti subite). La squadra allenata da Davide Nicola arriva al match dopo la sconfitta contro il Crotone“.

Fonte: inter.it