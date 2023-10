Torino-Inter, Marchetti super promosso. La moviola – CdS

In Torino-Inter la direzione dell’arbitro Marchetti viene promossa a pieni voti dal Corriere dello Sport. Ecco la moviola del match conclusosi per 3-0 in favore dei nerazzurri.

MOVIOLA – Marchetti fa le scelte giuste nei momenti topici della partita tra Torino e Inter e ottiene un 7 pieno in pagella. Giusta l’ammonizione a Nicolò Barella per proteste dopo il fallo fischiato di Hakan Calhanoglu su Peer Schuurs, poi infortunatosi proprio in quel frangente. Altrettanto corrette le decisioni sui possibili rigori in favore della squadra di Simone Inzaghi nel secondo tempo. Saba Sazonov colpisce palla e Lautaro Martinez, ma non è abbastanza per il fischio. Anche il colpo a Denzel Dumfries non è di grave entità per portare alla massima punizione. Il rigore arriva al 90′, più che giusto per l’intervento in ritardo di Ivan Ilic su Henrikh Mkhitaryan.

fonte: Corriere dello Sport – Edmondo Pinna