Torino-Empoli, i toscani strappano il pass. Adesso c’è la Fiorentina in Coppa Italia

Si è chiusa con la vittoria dell’Empoli la sfida di Coppa Italia tra il Torino e i toscani. Sfida dal sapore di Serie A, con l’Empoli che sfrutta qualche disattenzione dei piemontesi e strappa il pass. Gli azzurri incontreranno ora la Fiorentina agli ottavi di finale.

ATTENZIONE – Si è chiusa con la vittoria dell’Empoli la serata di Coppa Italia. Gli azzurri hanno vinto 1-0 in casa del Torino e hanno strappato il pass per gli ottavi di finale. Il Torino, felice per il primato in Serie A, non riesce a gestire le forze in campo e si fa sorprendere dall’Empoli che alla mezz’ora trova il gol del vantaggio. I granata, scesi in campo con pochissimo turnover, provano a gestire il match sin dal primo pallone. Alla mezz’ora del primo tempo arriva il gol degli ospiti con Emmanuel Ekong che di testa incorna dopo un gran assist di Nicolas Haas.

Torino-Empoli, gol e scintille nel secondo tempo

RIPRESA – Dopo un primo tempo di qualità da parte dell’Empoli, nella ripresa ci pensa il Torino ad alzare l’asticella. Al 74′ arriva il gol del pareggio con Adams che di testa manda in visibilio i tifosi granata e ridà speranza per il passaggio del turno. Con la partita che andava dritta verso i supplementari, al 90′ arriva il gol di Nicolas Haas che dopo l’assist del primo gol, porta l’Empoli in paradiso. Azione agitata in area di rigore, la palla rimbalza proprio sui suoi piedi e finisce alle spalle dell’estremo difensore del Torino. Con la vittoria per 2-1, l’Empoli sfiderà la Fiorentina agli ottavi in un derby tutto toscano.