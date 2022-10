Torino-Empoli, non basta la perla di Destro! Toscani ripresi nel finale

Termina 1-1 Torino-Empoli. Succede tutto nella ripresa, Destro inventa un super gol ma nel finale la riprende Lukic. Juric non vince dal 5 settembre

PARI IN EXTREMIS − Il Torino non riesce più a vincere. I granata, a secco di vittorie dal 5 settembre, faticano anche con l’Empoli pareggiando in casa 1-1. Primo tempo ben giocato, in realtà, dalla squadra di Ivan Juric che prima rischia di perdere Sanabria (cartellino rosso poi cambiato a giallo) per poi segnare con Miranchuk. Gol annullato dopo controllo Var per offside del giocatore russo. Ci prova in più riprese anche Vlasic che si ferma contro le mani possenti di Vicario. Nella ripresa, però è un altro Empoli ma anche un altro Torino. Pronti-via e al 49′ gli ospiti passano in vantaggio con un gol strepitoso di Mattia Destro che insacca in rovesciata. Gol della domenica per il prodotto delle giovanili dell’Inter. L’Empoli non si ferma e cinque minuti più tardi trova anche il raddoppio sempre con Destro ma l’arbitro annulla per offside del numero 23. Nel finale, la zampata di Lukic a pieno recupero evita ai granata la quarta sconfitta di fila.