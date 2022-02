Torino, a due settimane dall’Inter doppio stop in attacco: ansia Belotti

Il Torino oggi ha perso 1-2 in casa contro il Cagliari (vedi articolo) e fra due settimane affronterà l’Inter sempre all’Olimpico. Per i granata nei prossimi giorni ci saranno da valutare due giocatori, fra cui Belotti.

PROBLEMI FISICI – Torino in calo dopo un ottimo mese di gennaio e che fra due settimane ospiterà l’Inter all’Olimpico (data e orario saranno ufficializzati nei prossimi giorni). Alla ripresa degli allenamenti lo staff medico granata dovrà valutare Andrea Belotti e Antonio Sanabria. Il capitano, in gol per la seconda giornata di fila contro il Cagliari, è uscito dopo un colpo subito al piede sinistro. Sembra si tratti solo di una botta, ma in panchina era abbastanza dolorante. Il tecnico Ivan Juric, inoltre, ha parlato di un problema al ginocchio per Antonio Sanabria. Anche per lui ci saranno da fare degli accertamenti per capire la reale entità dell’infortunio, col Torino che prima dell’Inter avrà la trasferta di Bologna (domenica 6 marzo ore 15).