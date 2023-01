Torino, dopo l’impresa con il Milan arriva la caduta: 0-1 Spezia, gol Nzola

Il Torino di Juric, dopo aver eliminato il Milan in Coppa Italia, ha sfidato allo stadio Olimpico Grande Torino lo Spezia nel match valevole per la diciottesima giornata di Serie A. I granata perdono 0-1, decide Nzola

FATICHE ECCESSIVE – Il Torino di Ivan Juric paga le fatiche della Coppa Italia, dove ha eliminato il Milan, cadendo in casa contro lo Spezia. La partita si decide al 28′ quando l’arbitro Davide Ghersini fischia un rigore a favore della squadra allenata da Luca Gotti per un fallo di mano di Djidji: Nzola dagli undici metri non sbaglia e batte Milinkovic-Savic che aveva anche intuito l’angolino.La squadra di casa non riesce a rialzarsi provandoci in un paio di occasioni con Vlasic. All’80’ invece Nzola va vicino al raddoppio. Torino-Spezia si chiude sullo 0-1.