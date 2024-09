Torino, dopo la Lazio la sfida con l’Inter ma senza Vanoli! Il motivo

Torino e Inter si preparano per il loro prossimo incontro di Serie A, ma la squadra granata dovrà fare i conti con un’importante assenza in panchina. Paolo Vanoli, l’allenatore del Torino, è stato espulso al 74′.

SQUALIFICATO – A un quarto d’ora dalla fine della sfida tra Torino e Lazio, il tecnico Paolo Vanoli è stato espulso per proteste eccessive nei confronti dell’arbitro, per questo motivo non sarà presente per la prossima sfida di San Siro contro l’Inter. L’espulsione di Vanoli è arrivata dopo una serie di decisioni arbitrali che hanno suscitato la sua rabbia e frustrazione. Nel corso della partita, il tecnico non ha nascosto il proprio disappunto per alcune scelte controverse, e questo comportamento ha portato l’arbitro a estrarre il cartellino rosso nei suoi confronti.