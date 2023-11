Il Torino dimentica la Coppa Italia, Sassuolo KO! Vlasic decisivo

Termina 2-1 Torino-Sassuolo. I granata ritornano al successo dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia. Seconda vittoria di fila in Serie A.

IL TORO C’È − Al Grande Olimpico di Torino arriva il Sassuolo di Alessio Dionisi. Granata alla ricerca del successo dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia in settimana per mano del Frosinone. La squadra di Juric, oggi squalificato, parte fortissima con due grandissime occasioni nel giro di 3′ per Vojvoda e Sanabria. Al quinto minuto, il Torino passa in vantaggio: sgroppata di Tameze sulla destra, palla in mezzo per Sanabria che batte Consigli per l’1-0. Il Sassuolo non ci sta e al 18′ Thorstvedt mette dentro su assist di Berardi. Il gol subito però non frena il Torino, che riparte a macinare occasioni da gol. Ci provano in tre: prima Bellanova che a porta spalancata non c’entra la porta, due volte Zapata e infine Vlasic. Nella ripresa, è proprio il croato a portare in vantaggio di nuovo il Torino al 68′ sempre su assist di Tameze. Nel finale, Sanabria sfiora il 3-1 ma Consigli salva i suoi. Finisce 2-1 Torino-Sassuolo.