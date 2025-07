Torino, al via la nuova stagione! Programma definito: un’amichevole prima dell’Inter

Il Torino si appresta a cominciare la sua nuova stagione, con l’Inter che sarà la prima avversaria dei granata nella Serie A 2025-2026. Definita un’amichevole prima dell’incontro con i nerazzurri. I dettagli.

NUOVO INIZIO – Il Torino, prima sfidante dell’Inter nella prossima Serie A, intraprenderà una nuova annata nel segno del cambiamento. Come avvenuto nello scorso anno, conclusosi con l’addio di Paolo Vanoli dai granata, anche in questa stagione la compagine piemontese farà affidamento su un nuovo allenatore e – conseguentemente – su un differente progetto tecnico rispetto a quello precedente. L’auspicio, con il tecnico Marco Baroni alla propria guida, è quello di trovare la dimensione auspicata dopo vari tentativi falliti a causa di ragioni di campo ed extracampo.

Torino, definita un’amichevole prima dell’inizio del Campionato: Inter osserva

LA NOTIZIA – Il Torino, la cui stagione inizia oggi 8 luglio con l’avvio della preparazione che precede il ritiro estivo di Prato allo Stelvio, ha annunciato la propria partecipazione a un torneo organizzato dal Valencia. Di seguito i dettagli, comunicati dalla stessa società piemontese sul proprio sito ufficiale, con l’Inter che seguirà con attenzione il match amichevole contro gli iberici:

“Il Torino Football Club è lieto di comunicare sabato 9 agosto alle ore 21 sarà impegnato a Valencia nel prestigioso Trofeo Naranja, in dialetto valenciano Trofeu Taronja , un classico del calcio estivo spagnolo. Questa competizione amichevole si disputa con cadenza annuale a Valencia dal 1970 (ad eccezione del 1971, del 2004 e del 2020, anni in cui non si è giocato) allo stadio Mestalla.

Il torneo riprende una competizione già in atto dal 1959 al 1964 (con l’eccezione del 1960). I partecipanti della primissima edizione del 1959 furono l’Inter, il Valencia e il Santos di Pelè. Da allora, fino al 1997, il Valencia ha affrontato un triangolare (con le eccezioni del 1976 e del 1981 quando divenne un quadrangolare, e del 1985 e 1986 poiché il Valencia affrontò in gara secca il Boca Juniors e il Flamengo) in preparazione alla stagione calcistica successiva. Dal 1997 la rassegna vede una sfida singola tra il Valencia e un’altra compagine. Da segnalare la presenza di due Nazionali nelle annate 1981 (l’Ungheria) e 1991 (l’Unione Sovietica).

Già altre squadre italiane hanno partecipato alla competizione: Inter (1959 e 2019), Fiorentina (1987, 2010 e 2016), Sampdoria (1992), Perugia (1996), Parma (2000 e 2007), Udinese (2005), Roma (2006, 2011 e 2015), Milan (2014 e 2021) e Atalanta (2017 e 2022)”.