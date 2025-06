Torino, definite sede e date ritiro più 2 amichevoli. Esordirà con l’Inter

Il Torino ha appena annunciato la sede e le date del ritiro estivo per prepararsi al prossimo campionato di Serie A. Qui debutterà contro l’Inter.

PREPARATIVI – Inter-Torino sarà la prima partita ufficiale in campionato della squadra di Cristian Chivu, oggi impegnata al Mondiale per Club. I nerazzurri hanno guadagnato il pass per gli ottavi di finale della competizione, dove giocheranno contro il Fluminense lunedì sera. Se l’Inter al momento si trova impegnata negli Stati Uniti, chi, invece, si sta godendo un momento di pausa è il nuovo Torino di Marco Baroni. I granata inizieranno a luglio la pre-season. E il prossimo 25 agosto ci sarà l’esordio proprio contro l’Inter. Il club ha annunciato le date del ritiro, la sede e anche le due amichevoli che la nuova squadra di Baroni dovrà affrontare come preparazione in vista del debutto ufficiale. Di seguito la nota del Toro.

Torino, sede ritiro e amichevoli: il 25 agosto l’esordio con l’Inter

COMUNICATO – “Dal 14 al 26 luglio il Torino sarà in ritiro a Prato allo Stelvio, località dell’Alto Adige-Südtirol sita in Val Venosta. I calciatori granata si ritroveranno martedì 8 luglio allo stadio Filadelfia per iniziare la stagione 2025-’26 con un periodo di pre-ritiro agli ordini del tecnico Marco Baroni e del suo staff. Da lunedì 14 luglio la squadra si sposterà in Val Venosta, dove svolgerà un periodo di preparazione con allenamenti fisici, atletici e tecnico-tattici. Qui avranno luogo anche le prime gare amichevoli dei granata: il 19 luglio alle ore 17 contro l’Ingolstadt 04 e il 26 luglio alle ore 16 contro la Cremonese“.