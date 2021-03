Torino, continua l’emergenza coronavirus ad una settimana dall’Inter

Bremer e Simone Zaza (Photo by Enrico Locci/Getty Images via OneFootball)

Continua l’emergenza coronavirus tra le file del Torino di Davide Nicola. I granata affronteranno il Crotone domenica prossima, e l’Inter tra dodici giorni. Il punto della situazione

BOLLETTINO – Manca più di una settimana alla gara contro l’Inter, e i granata sono attesi dalla sfida di Crotone, in programma domenica pomeriggio. La squadra di Davide Nicola, però, è ancora alle prese con diversi casi di coronavirus nel proprio gruppo squadra. I problemi maggiori riguardano il reparto difensivo. Nkoulou, Bremer, Buongiorno e Murru sono costretti all’isolamento fiduciario. Lyanco e Rodriguez sono dunque gli unici a disposizione, più il classe ’99 Ferigra. Gli altri contagiati sono Baselli, Belotti, Singo, e Linetty, oltre ai due membri dello staff tecnico. Tra l’altro, Armando Izzo ha accusato una lieve lombalgia in questi giorni e rimane in dubbio per la trasferta di Crotone. Per domenica, Nicola è stato costretto a convocare diversi Primavera.

OBIETTIVO – L’ultima settimana, in casa granata, è stata estremamente delicata. La squadra del presidente Urbano Cairo non ha potuto presentarsi all’Olimpico per giocare contro la Lazio nel turno infrasettimanale. La vicenda è solo agli albori di un lungo iter giudiziario, che potrebbe portare ad una sentenza simile a quella che ha ribaltato il verdetto del campo per Juventus-Napoli. Il rinvio della gara con la Lazio rende ancor più complicata la classifica dei granata, bisognosi di punti in attesa di recuperare le due sfide contro i biancocelesti e il Sassuolo. La partita con l’Inter è ancora lontana, ma i ragazzi di Antonio Conte rischiano di affrontare una squadra con grandissima voglia rivalsa e assetata di punti salvezza.