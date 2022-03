Torino con l’Inter senza portiere? Infortunio per Milinkovic-Savic, le condizioni

Il Torino giocherà con l’Inter domenica 13 alle 20.45, come da calendario uscito lunedì (vedi articolo). Potrebbe non esserci Milinkovic-Savic: il portiere serbo ha riportato un infortunio alla mano. Domenica a Bologna sicura la sua assenza, con Berisha che dovrebbe sostituirlo.

STOP A -10 DALL’INTER – “Allenamento per il Torino al Filadelfia, in preparazione alla trasferta di domenica 6 marzo a Bologna. Ivan Juric ha diretto una sessione tecnica che poi si è conclusa con lavori sulla parte atletica. Assenti Pietro Pellegri e Tommaso Pobega (febbre per entrambi), infortunio alla mano per Vanja Milinkovic-Savic. Gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto hanno evidenziato una distrazione capsulare del primo dito della mano sinistra, da rivalutare nei prossimi giorni secondo l’evoluzione clinica. Domani in calendario una seduta tecnico-tattica”.

Fonte: torinofc.it