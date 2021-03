Torchia: Â«Scudetto, Inter ha tenuto un certo trend. Difficile che lo cambiÂ»

Torchia: «Scudetto, Inter ha tenuto un certo trend. Difficile che lo cambi»

Davide Torchia, agente tra gli altri del difensore Daniele Rugani, ha parlato della lotta scudetto che vede l’Inter in testa e non solo

TREND – Queste le parole di Davide Torchia, agente tra gli altri del difensore Daniele Rugani, ai microfoni di “TMW Radio” nel corso della trasmissione “Stadio Aperto”, sulla lotta scudetto, che vede l’Inter capolista, e non solo. «Quando una squadra ha tenuto un certo trend per tutto questo, è difficile che cambi… Mettiamo che possano avere un paio d’inciampi? Dall’altra parte però le rivali devono vincerle tutte, e non è semplice. Nella parte bassa invece, con più squadre in lotta, scontri diretti e difficoltà di far punti, ci sono quattro-cinque formazioni di livello vicino che lotteranno fino alla fine».