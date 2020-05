Torchia: “Inter, via il numero 10? No, ecco cosa vuole Conte! E Cavani…”

Torchia – ex portiere, oggi procuratore sportivo -, intervenuto a “Sportitalia Mercato” su Sportitalia, parla del possibile sacrificio di Lautaro Martinez da parte dell’Inter ma dalla prospettiva di Conte. Così come dell’eventuale arrivo di Cavani

TRE STELLE PER CONTE – A differenza di chi vede il numero 10 argentino già lontano dall’Inter, Davide Torchia ipotizza un altro scenario: «Sono convinto che Antonio Conte pensi a uno come Edinson Cavani, ma non per un’alternativa a Lautaro Martinez. Nella sua testa vorrebbe avere tutti e tre. Cavani e Lautaro Martinez con Romelu Lukaku. Così ha tre giocatori di grandissimo livello, facendo crescere Lautaro Martinez, che sta diventando di livello internazionale. Conte farà di tutto per non veder andare via Lautaro Martinez. Poi magari mi sbaglio perché c’è dietro il Barcellona, ma Conte punta ad avere una macchina da guerra con questi tre. Cavani tatticamente e tecnicamente si integra benissimo con Lautaro Martinez e Lukaku. E questa è una cosa importante. Cavani non è uno che ti vincola a giocare in coppia solo con uno dei due, questa è una cosa che lo favorisce». Questo il pensiero di Torchia, che quindi vedrebbe l’uruguayano in scadenza con il Paris Saint-Germain perfetto “solo” per sostituire Alexis Sanchez, destinato a tornare al Manchester United.