Toni: «Zielinski merita la titolarità. Lautaro Martinez può trascinare l’Inter»

Luca Toni si è pronunciato nel pre-partita di Inter-Arsenal, match che si disputerà allo Stadio San Siro alle ore 21. Questo il suo commento.

IL RAGIONAMENTO – Luca Toni si è espresso a Prime Video prima del fischio d’inizio di Inter-Arsenal: «Lautaro Martinez è il giocatore più importante di questa Inter. Non sta facendo finora benissimo, ma la squadra ha bisogno di lui. Ora che sente l’aria della Champions League, l’argentino potrà trascinare i nerazzurri in questa sfida importantissima».

Toni sulla difficile situazione dell’Arsenal e sulle scelte di formazione dell’Inter

LA SENSAZIONE – Così Toni sulla decisione del direttore sportivo Edu Gaspar di lasciare l’Arsenal per approdare al Nottingham Forest. Dal suo punto di vista, ciò potrebbe incidere sullo stato d’animo di Mikel Arteta, dato il forte legame esistente tra i due: «Va via un pezzo importante di questa società. Sarà il primo anno per lui senza il proprio dirigente Edu (colui che lo portò all’Arsenal). Vediamo come andrà… secondo me un po’ di pressione inizia ad averla Arteta perché sta giocando bene ma non sta vincendo».

LA DECISIONE – Così Toni sulla scelta di Simone Inzaghi di effettuare alcuni cambi rispetto al match con il Venezia: «Zielinski non lo considero un panchinaro. Non lo vedo inferiore a quelli che ora stanno giocando titolari, sta facendo bene e può giocare dal primo minuto stasera. Vero, forse ci sono tanti cambi, però bisogna ricordare che domenica ci sarà il match con il Napoli».

SUGLI ATTACCANTI – Infine Toni sui due attaccanti solitamente titolari in Inter-Arsenal: «Lautaro Martinez sta tornando in forma. Thuram, secondo me, sta crescendo veramente tanto. L’anno scorso è partito quasi da seconda punta, mentre ora si sta trasformando in centravanti. Bravo non solo a giocare con la squadra ma anche a concludere e finalizzare».