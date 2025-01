Toni sprona: «Lautaro Martinez? Far ricredere tutti in queste gare»

Toni parla di Inter-Milan, finale di Supercoppa italiana. L’ex attaccante si esprime sul momento di Lautaro Martinez, stasera ovviamente titolare.

ATTACCANTE – Luca Toni, presente a Riad per un evento dedicato al padel, ha parlato della finale tra Inter e Milan concentrandosi in particolare su Lautaro Martinez: «Finale e derby italiano, speriamo sia una grande partita. Lautaro Martinez? Ogni finale è una partita per gli attaccanti, sta mancando in zona gol, ma lavora per la squadra, in alcune volte ha sbagliato lui in altre è stato bravo il portiere. Però ci sta un periodo per un attaccante magari più fatica a fare gol, ma in partite come queste si possono far ricredere tante persone».

Non solo Lautaro Martinez, Toni continua sulla Supercoppa

SCONFITTE – Poi Toni ha detto la sua anche sulle due semifinaliste sconfitte da Milan e Inter: «Juventus e Atalanta? La Juventus si aspettava qualcosa in più, non meritava di andare fuori ma alla fine ha un creduto di avere la partita già vinta e alla fine il Milan è stato bravo a non mollare e recuperare. L’Atalanta ha fatto giocare diverse seconde linee, ma nelle partite decisive devono giocare i migliori».

PRONOSTICO – Infine, Toni risponde sulla squadra favorita per la finale di Supercoppa italiana: «Inter favorita? Chiaro è più forte, ha una squadra più forte con un allenatore che è lì da tanti anni. Conceicao è arrivato adesso e deve conoscere ancora il Milan, ma stasera può succedere di tutto».