Toni: “Roma, pareggio meritato. Hakimi? Conte arrabbiato perchÃ©…”

Toni: “Roma, pareggio meritato. Hakimi? Conte arrabbiato perché…”

Luca Toni, ex attaccante campione del Mondo nel 2006, ha parlato negli studi di “Rai Due” della sfida di oggi tra Roma e Inter e del momento attuale della squadra nerazzurra.

PAREGGIO GIUSTO – Secondo Luca Toni, il pareggio di oggi tra Roma e Inter è stato un risultato giusto: «Secondo me la Roma è partita molto bene, aveva il controllo del gioco, ma quando poi ha preso gol si è come smarrita ed è andata in difficoltà. È venuta fuori la forza dell’Inter, poi si sono ripresi e hanno avuto tante occasioni con cui anche il gol che secondo me è stato davvero meritato».

CAMBIO SBAGLIATO – Toni ha poi commentato il cambio di Antonio Conte che ha tolto Achraf Hakimi per mettere in campo Aleksandar Kolarov: «Hakimi stava facendo una gran partita ed era l’unico che poteva saltare l’uomo e dare strappi. Secondo me Conte era arrabbiato perché ha preso gol di testa su corner, quando la sua squadra è fisicamente più forte».