Toni: Â«Milan, partita bruttissima. Troppa differenza con l’InterÂ»

Toni: «Milan, partita bruttissima. Troppa differenza con l’Inter»

Luca Toni, ex attaccante campione del Mondo nel 2006 e attuale opinionista, ha parlato durante il programma “90simo minuto” del derby di oggi tra Milan e Inter, sottolineando la differenza fra le due squadre.

DIFFERENZA – Secondo Luca Toni, è grande la differenza tra il Milan di Stefano Pioli e l’Inter di Antonio Conte: «Il Milan ha fatto una bruttissima partita, il migliore è comunque stato Ibrahimovic perché ha creato un po’ di problemi all’Inter. È stato sicuramente il più pericoloso. Tra i peggiori c’è l’imbarazzo della scelta, ma chi ha fatto peggio di tutti sono stati Kjaer e Romagnoli perché hanno perso tutti i duelli contro Lukaku e Lautaro Martinez. Non sono comunque stati aiutati sia dai terzini che dai centrocampisti. A Pioli do un 5.5 perché non ha neanche troppe colpe in questa sconfitta. Si è proprio vista la differenza di qualità tra le due squadre».

ATTACCO DEVASTANTE – Toni ha poi sottolineato quanto siano stati decisivi i due attaccanti dell’Inter: «Avere attaccanti che fanno gol è la gioia di ogni allenatore. Oggi l’hanno vinta i due attaccanti, sono stati devastanti anche rispetto ai due centrali del Milan. Questa squadra già è forte, poi hanno anche il vantaggio di giocare una volta sola alla settimana, trovandosi così più preparati quando arriva la partita della domenica».