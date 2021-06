Toni: «Lukaku, anno fantastico con l’Inter. Adesso ancora in forma»

Lukaku domani potrebbe riposare nella partita fra il suo Belgio e la Finlandia (vedi articolo). Luca Toni, parlando a Rai Sport, ha dato un giudizio dell’attaccante dell’Inter, fin qui autore di due gol agli Europei, entrambi alla Russia.

DA BOMBER A BOMBER – Luca Toni parla di uno dei punti di forza del Belgio: «Diciamo di Romelu Lukaku che non so se sarà il suo Europeo, però viene da un’annata fantastica con l’Inter. È ancora in forma e adesso sta trascinando il Belgio. Io personalmente, però, non vedo l’ora che l’Italia giochi contro una grande squadra, perché voglio vederla contro squadre dello stesso valore. Ormai l’Italia deve essere considerata una nazionale top».