Toni: “Juventus sotto pressione? Dipende da Roma-Inter! Le inseguitrici…”

Condividi questo articolo

L’Inter stasera proverà a battere la Roma per mettere pressione alla Juventus, impegnata domani sera con la Lazio. Luca Toni – ospite negli studi di “90° Minuto” – tira le orecchie alle inseguitrici dei bianconeri. Di seguito le sue dichiarazioni

PRESSIONE – L’Inter stasera affronta la Roma con l’obiettivo 3 punti e la speranza di mettere pressione alla Juventus prima in classifica a +6. Luca Toni tira le orecchie ai nerazzurri e alla Lazio: «Juventus sotto pressione? Sarà fondamentale la partita di stasera, anche perché sono convinto che se dovesse vincere l’Inter, la Juventus inizierà ad avere paura. Se vince la Roma, invece, potrebbe giocare in maniera un pochino più tranquilla. Le inseguitrici non hanno mai fatto un bel campionato, Inter e Lazio hanno perso tanti punti. La Juventus nelle ultime tre partite ha fatto una sconfitta e due pareggi, eppure è prima a +6. Questo vuol dire che quelle dietro non stanno facendo bene».