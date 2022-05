Toni: «Juventus-Inter? Sulla carta c’è una favorita. Dybala, grande voglia»

Luca Toni, ospite negli studi di Supertele su Dazn, ha parlato di Juventus-Inter di Coppa Italia. L’ex centravanti si è poi concentrato su Dybala, all’ultima finale con i bianconeri

COPPA ITALIA − L’analisi di Toni sulla finalissima dell’Olimpico: «Juventus-Inter la vedo una partita strana, chiaro che l’Inter sulla carta può avere qualcosa in più ma la Juventus nella finali è sempre difficile. Poi ha grande esperienza, l’ha vinto lo scorso anno. La Coppa Italia, quando si parte a nessuno interessa, quando arrivi in finale può essere il tuo unico obiettivo. Dybala? Avrà una grande voglia di lasciare il segno, ha sofferto molto questa cosa del contratto. Vuole lasciare il segno per trarne beneficio, se è decisivo varie squadre gli potrebbero offrire un bel contratto».