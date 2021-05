Toni ritiene che la scelta di Inzaghi all’Inter, come sostituto di Conte, abbia un valore. L’ex attaccante, ospite del post partita di Italia-San Marino su Rai Sport, commenta l’avvicendamento ormai solo da ufficializzare.

IL CAMBIO – Luca Toni valuta il ribaltone all’Inter: «Secondo me Simone Inzaghi è quello che può proseguire il lavoro di Antonio Conte. Anche quando era andato via alla Juventus dicevamo tutti che Massimiliano Allegri non avrebbe vinto niente, e poi ha continuato a vincere. Conte ha dato un’identità alla squadra, mi spiace che vada via perché aveva fatto qualcosa di grande a livello di campionato, mentre aveva fatto male in Champions League ai gironi. Sono contento per Inzaghi, perché ha la grande possibilità finalmente per vincere un titolo. Secondo me la Lazio era una buona squadra ma faceva fatica a fare l’ultimo step, perché Claudio Lotito non comprava i giocatori che voleva Inzaghi. Adesso parte da una buona base, può dimostrare di essere un vincente».