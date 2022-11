Toni: «Inzaghi, avuta intuizione pazzesca. Ecco qual è il segreto dell’Inter»

Da Toni arrivano i complimenti a Inzaghi per come è riuscito a ribaltare l’Inter nell’ultimo mese, visto che a inizio ottobre i nerazzurri erano in una fortissima crisi. Ospite di Supertele, programma di DAZN, l’ex attaccante parla anche della partita di domenica con la Juventus.

LE SCELTE GIUSTE – Per Luca Toni nel rilancio di ottobre c’è anche la bravura dell’allenatore: «Diciamo che Simone Inzaghi ha avuto un’intuizione pazzesca a mettere davanti alla difesa Hakan Calhanoglu. Il segreto dell’Inter è proprio il centrocampo, con Calhanoglu mediano basso che ha il passaggio da fantasista per fare gol. L’Inter è fra quelle che ha la rosa migliore. Il derby d’Italia di domenica? Alla Juventus mancano tanti giocatori importanti, alcuni non li ha mai avuti. L’Inter secondo me ha meno infortunati ed è più squadra, però sono partite che si decidono dagli episodi: dipenderà da tante cose».