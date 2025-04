Toni netto: «L’Inter con zero titoli come farebbe a rinnovare Inzaghi?!»

Toni parla di Inzaghi e del suo ipotetico rinnovo con l’Inter. I nerazzurri si giocano tutto e, a detta sua, vale lo stesso per il tecnico.

TANTE PARTITE – Ospite negli studi di DAZN, Luca Toni si esprime sul fitto calendario dell’Inter: «Sarebbe un grande problema per Inzaghi se ne facesse meno di partite, chiaro se che sei vai in fondo hai tante gare da giocare ed è una cosa importante per una squadra come l’Inter. Perché il Bayern Monaco quante ne gioca? Il Real Madrid quante ne gioca? Il Barcellona quante ne gioca? È normale! Nella rosa dell’Inter sai che ci sono quelli che giocheranno 60 partite e quelli che ne faranno trenta. Giusto che l’allenatore ti viene a chiedere come stai, ma ci sono i giocatori che sanno che giocano di più e altri che giocano di meno. Le riserve di questa squadra sono forti: in Champions League, Inzaghi ha fatto giocare più alternative».

RISULTATI DETERMINANTI – Poi Toni si esprime così sul rinnovo ipotetico di Simone Inzaghi: «Rinnovo Inzaghi? L’Inter è ormai la squadra più forte in Italia e in Europa è tra le prime cinque. Inzaghi si gioca troppo in questi due mesi, ma se dovesse andare male come fai a rinnovargli il contratto! Gli allenatori sono troppo legati ai risultati. Se sei all’Inter non puoi perdere tre finali».