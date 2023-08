Toni: «L’Inter farà un ultimo colpo offensivo! Sanchez qualità ma…»

Luca Toni, nel pre-partita di Cagliari-Inter, si sofferma sul mercato nerazzuro. L’ex calciatore, intervenuto nel salotto di Dazn, è convinto che le sorpresa non siano finite qui.

PERSO E TROVATO – Luca Toni esprime alcune considerazioni sulle mosse dell’Inter sul mercato. Intervenuto nella trasmissione “Supertele” l’ex calciatore dichiara: «Bisogna capire perché Lukaku non ha più voluto tornare all’Inter. Roma è una piazza giusta per lui. Sono arrivati due giocatori importanti. Arnutovic è più una prima punta, non credo farà molti assist. In questi ultimi giorni di mercato secondo me l’Inter un colpo in avanti lo farà. Avevi due giocatori che facevi la differenza. Sanchez è di qualità però era già andato via dall’Inter. La squadra di Simone Inzaghi ha avuto grande fiducia dopo la finale di Champions League contro il Manchester City».