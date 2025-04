Toni convinto: «Inter squadra più equilibrata. Può mettere in difficoltà il Barcellona!»

Luca Toni si è espresso sulla sfida di Champions League tra Inter e Bayern Monaco, in programma stasera alle 21 allo Stadio San Siro. Queste le sue parole.

IL RAGIONAMENTO – Luca Toni si è così pronunciato a Prime Video nel pre-partita di Inter-Bayern Monaco: «La mentalità dei tedeschi è quella di ripartire come se non fosse accaduto niente. C’è un solo gol di differenza, loro sono convinti di poter passare il turno. Poiché i tedeschi sono molto forti in fase offensiva, i nerazzurri devono essere bravi a contenerli per poter colpire in ripartenza. Il Bayern Monaco potrà contare su Muller, un calciatore con cui ho avuto il piacere di giocare. Ha sempre dimostrato una grande maturità, pure in giovane età. Delle grandi squadre l’Inter è quella più equilibrata. Può mettere in difficoltà chiunque, anche il Barcellona, dato che quest’ultima concede in difesa».