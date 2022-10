Toni: «Inter, serata magica. Dimarco eccezionale! Lukaku? Un gol dei suoi»

Luca Toni ha commentato su Prime Video la gara fra Inter e Viktoria Plzen, finita con la vittoria della squadra di Inzaghi 4-0. L’ex attaccante celebra Dimarco e Lukaku

GRANDE PARTITA − Toni commenta la vittoria dei nerazzurri contro i cechi in Champions League: «Serata magica per l’Inter fra due 2 squadre di valori opposti, bene gli attaccanti ma anche tutti gli altri. Dimarco eccezionale, impresa nerazzurra che è riuscita a passare in un girone di ferro. Gol bellissimo alla Lukaku che si fa dare palla, la da a Correa e poi la riceve nuovamente scaricando benissimo. Dzeko bravo nel gol di Mkhitaryan a lasciarla, ha fatto 2 gol e mezzo. Giocatore straordinario per come parla e come gioca».