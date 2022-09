Toni: «Inter impaurita! Atteggiamento sbagliato contro il Bayern Monaco»

A Luca Toni non è piaciuto l’atteggiamento dell’Inter contro il Bayern Monaco. L’ex attaccante ne ha parlato negli studi di Prime Video.

SQUADRA IMPAURITA – Luca Toni “rimprovera” i nerazzurri per l’atteggiamento visto in campo contro i tedeschi: «Non mi è piaciuta tanto l’Inter perché ha giocato impaurita. Si conosce la forza del Bayern Monaco che è più forte, però mi sarebbe piaciuto vedere un po’ di “nervoso”. Bisogna cercare di fare qualcosa in più, non sempre vince la squadra più forte».

CAMBIO IN PORTA – Toni poi ha espresso la sua opinione riguardo la scelta di Simone Inzaghi di escludere Samir Handanovic: «André Onana ha fatto una buona partita. Non è semplice per un allenatore cambiare il portiere titolare. Sicuramente avrà avuto i suoi motivi».