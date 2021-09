Toni: «L’Inter deve essere solo più cattiva. Dzeko? Poteva far meglio»

Per Toni non c’è troppo da preoccuparsi per l’Inter dopo lo 0-0 contro lo Shakhtar Donetsk di martedì. L’ex attaccante, ospite di Amazon Prime Video per la Champions League, ritiene sia necessario sistemare la mira, cosa non fatta da Dzeko a Kiev.

FINALIZZAZIONE MIGLIORABILE – Luca Toni trova solo un dato da migliorare per l’Inter: «Devono essere solo più cattivi sotto porta. L’ultima partita è finita 0-0, però l’Inter ha creato delle buone occasioni. Doveva far di più, secondo me: soprattutto in Champions League, se ti capitano tutte queste occasioni, devi fare gol. Edin Dzeko poteva fare meglio, c’è stata poi la traversa: doveva fare gol».